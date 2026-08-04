Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen)

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Lass deine Konkurrenz hinter dir. Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt, verfügen über atmungsaktive Bereiche und sind aus kühlem, schweißableitendem Material gefertigt. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um eine größere Abdeckung zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.
Nike AeroSwift
Lass deine Konkurrenz hinter dir. Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt, verfügen über atmungsaktive Bereiche und sind aus kühlem, schweißableitendem Material gefertigt. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um eine größere Abdeckung zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.
Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten. Perforierte Bereiche und Mesh am Bund sorgen für Atmungsaktivität.
In den beiden Eingrifftaschen kannst du kleine Gegenstände wie Kopfhörer oder Nahrungsbeutel verstauen, während die Reißverschlusstasche hinten für die meisten Smartphones geeignet ist.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift