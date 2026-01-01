Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip für (ca. 7,5 cm, Damen)

Nike AeroSwift

79,99 €

Diese leichten AeroSwift Shorts wurden für Höchstleistung entwickelt und verfügen über atmungsaktive Bereiche und kühles, schweißableitendes Material. Wir haben die Belüftungsschlitze am Saum verbessert, um mehr Abdeckung zu bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bei langen Schritten zu gewährleisten.

Bleib cool

Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten. Perforierte Bereiche und Mesh am Bund sorgen für Atmungsaktivität.

Ausreichend Stauraum für lange Strecken

In den beiden Eingrifftaschen kannst du kleine Gegenstände wie Kopfhörer oder Nahrungsbeutel verstauen, während die Reißverschlusstasche hinten für die meisten Smartphones geeignet ist.