Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Komm in den Rhythmus und lauf los. Diese leichten, gewebten Shorts verfügen über eine moderne, schweißableitende Technologie mit atmungsaktiven Bereichen, damit du kühl und gelassen bleibst. In den beiden Slip-Taschen kannst du kleine Essentials verstauen, während die äußere Reißverschlusstasche hinten dein Smartphone von der Start- bis zur Ziellinie sicher aufbewahrt.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Style: IR4445-010
Nike AeroSwift
Komm in den Rhythmus und lauf los. Diese leichten, gewebten Shorts verfügen über eine moderne, schweißableitende Technologie mit atmungsaktiven Bereichen, damit du kühl und gelassen bleibst. In den beiden Slip-Taschen kannst du kleine Essentials verstauen, während die äußere Reißverschlusstasche hinten dein Smartphone von der Start- bis zur Ziellinie sicher aufbewahrt.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Das Webmaterial ist besonders dehnbar und bietet dir eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, während die Belüftungsschlitze am Saum für optimalen Komfort beim Laufen sorgen.
- Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.
- Der Innenslip sorgt für Halt und Schutz.
Produktinformationen
- Reflektierende Designdetails
- Kordelzug
- Body: 88 % Polyester/12 % Elastan; Elastikmaterial: 73 % Nylon / 27 % Elasthan. Futter: 89 % Polyester/11 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Style: IR4445-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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