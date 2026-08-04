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Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen - Off White/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)

84,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieses renntaugliche Oberteil wurde für den Sieg entwickelt und sorgt für trockenen Tragekomfort, während du die Ziellinie überquerst. Es ist schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.


  • Gezeigte Farbe: Off White/Schwarz
  • Style: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Dieses renntaugliche Oberteil wurde für den Sieg entwickelt und sorgt für trockenen Tragekomfort, während du die Ziellinie überquerst. Es ist schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
  • Leichtes Webmaterial mit perforierten Bereichen optimiert die Atmungsaktivität in Bereichen, in denen man stark schwitzt.
  • Der gebondete Saum an Hals- und Armausschnitten bietet ein geschmeidiges Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit.
  • Seitliche Schlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Off White/Schwarz
  • Style: IF3647-101

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen

Nike AeroSwift

84,99 €
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