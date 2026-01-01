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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren) - Bright Spruce

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren

89,99 €
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Dieses für den Wettkampf konzipierte Singlet sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie einen kühlen Kopf bewahrst. Das leichte Material ist mit unserer modernen, schweißableitenden Technologie und gezielter Belüftung ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu verbessern.


  • Gezeigte Farbe: Bright Spruce
  • Style: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Dieses für den Wettkampf konzipierte Singlet sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie einen kühlen Kopf bewahrst. Das leichte Material ist mit unserer modernen, schweißableitenden Technologie und gezielter Belüftung ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu verbessern.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Gebondete Nähte an den Armausschnitten und am Kragen fühlen sich supergeschmeidig an.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Bright Spruce
  • Style: IX1203-373

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

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