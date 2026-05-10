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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren) - Barely Green/Lapis

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren

89,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses atmungsaktive, für den Wettkampf entwickelte Lauf-Tanktop ist mit unserer modernen schweißableitenden Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass du immer angenehm trocken bleibst. Das geschmeidige Material mit Perforationen sorgt für eine großzügige Luftzirkulation, wenn du deinen letzten Schritt absolvierst.


  • Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
  • Style: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Dieses atmungsaktive, für den Wettkampf entwickelte Lauf-Tanktop ist mit unserer modernen schweißableitenden Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass du immer angenehm trocken bleibst. Das geschmeidige Material mit Perforationen sorgt für eine großzügige Luftzirkulation, wenn du deinen letzten Schritt absolvierst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
  • Ein niedrigerer Saum als bei früheren AeroSwift Singlets bietet zusätzliche Abdeckung.
  • Gebondete Nähte an Armloch und Kragen sorgen für ein schlankeres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Spezielle Grafiken
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
  • Style: IH6939-394

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

2 Sterne

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Nike AeroSwift

89,99 €
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