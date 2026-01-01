Nike ACG
Wendbare Jacke (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Genieße die Natur mit dieser Kapuzenjacke. Sie hat ein großzügiges Design, ist mit Kunstdaunen gefüllt, die für kuschelige Wärme sorgen, und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss sowie Reißverschlusstaschen, in denen du kleine Essentials wie Bargeld, Schlüssel oder dein Handy sicher verstauen kannst. Durch das wendbare Design wirkt es, als hättest du zwei Jacken in einer.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ7619-010
Nike ACG
Genieße die Natur mit dieser Kapuzenjacke. Sie hat ein großzügiges Design, ist mit Kunstdaunen gefüllt, die für kuschelige Wärme sorgen, und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss sowie Reißverschlusstaschen, in denen du kleine Essentials wie Bargeld, Schlüssel oder dein Handy sicher verstauen kannst. Durch das wendbare Design wirkt es, als hättest du zwei Jacken in einer.
Produktinformationen
- Die Jacke ist gefüttert
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ7619-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike ACG.
Nike ACG