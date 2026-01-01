Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Die Nike ACG Vista Peak wurde entwickelt, um das härteste Gelände der Welt zu bewältigen. Sie vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit präziser Optik für Sportler:innen, die über das Erwartete hinausgehen. Der leichte Halbrandrahmen hält deine Sichtlinie vollständig offen, damit du Wurzeln, Grate und die wechselnden Konturen des Trails erkennen kannst, ohne etwas zu verpassen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
- Gezeigte Farbe: Photon Dust/Grey Fog
- Style: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Die Nike ACG Vista Peak wurde entwickelt, um das härteste Gelände der Welt zu bewältigen. Sie vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit präziser Optik für Sportler:innen, die über das Erwartete hinausgehen. Der leichte Halbrandrahmen hält deine Sichtlinie vollständig offen, damit du Wurzeln, Grate und die wechselnden Konturen des Trails erkennen kannst, ohne etwas zu verpassen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
Vorteile
- Rahmengröße: 71 – 19 – 130 mm (Gläserbreite – Steg – Bügellänge)
- Nike Terrain Tint verstärkt den Kontrast und verbessert die Schatten, damit du jedes Detail auf dem Weg erkennen kannst.
- Nike Max Optics Pro reduziert Lichtreflexionen und bietet präzise Sicht mit hydro-oleophoben Beschichtungen, die Wasser und Öl abweisen.
- Das 6-Basiskurven-Schild bietet eine mittlere Abdeckung und blockiert seitlich einfallendes Licht leicht.
- Das verstellbare Nasenpad und die Bügel aus TPE-Gummi sorgen für verbesserten Halt und Traktion auch bei nassen Bedingungen.
Produktinformationen
- Mehrere Befestigungspunkte für Riemen.
- Das eingespritzte Rahmenmaterial besteht zu mindestens 40 % aus Rizinus-Öl.
- 100 % UVA-/UVB-Schutz
- Gezeigte Farbe: Photon Dust/Grey Fog
- Style: IQ9340-012
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike ACG Vista Peak.
Nike ACG Vista Peak