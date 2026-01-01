Nike ACG Vista Peak Photochromic Sonnenbrille

Nike ACG Vista Peak
Photochromatische Sonnenbrille
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike ACG Vista Peak wurde entwickelt, um das härteste Gelände der Welt zu bewältigen. Sie vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit präziser Optik für Sportler:innen, die über das Erwartete hinausgehen. Der leichte Halbrandrahmen hält deine Sichtlinie vollständig offen, damit du Wurzeln, Grate und die wechselnden Konturen des Trails erkennen kannst, ohne etwas zu verpassen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Wolf Grey
- Style: IQ9344-060
Nike ACG Vista Peak
Die Nike ACG Vista Peak wurde entwickelt, um das härteste Gelände der Welt zu bewältigen. Sie vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit präziser Optik für Sportler:innen, die über das Erwartete hinausgehen. Der leichte Halbrandrahmen hält deine Sichtlinie vollständig offen, damit du Wurzeln, Grate und die wechselnden Konturen des Trails erkennen kannst, ohne etwas zu verpassen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
Vorteile
- Rahmengröße: 71 – 19 – 130 mm (Gläserbreite – Steg – Bügellänge)
- Die photochromatischen Gläser passen sich in Echtzeit an die Lichtintensität an und bieten bei allen Lichtverhältnissen die richtige Abdeckung.
- Nike Max Optics mit Antireflexbeschichtung reduzieren Lichtreflexionen und sorgen für eine klare Sicht aus jedem Blickwinkel.
- Das 6-Basiskurven-Schild bietet eine mittlere Abdeckung und blockiert seitlich einfallendes Licht leicht.
- Das verstellbare Nasenpad und die Bügel aus TPE-Gummi sorgen für verbesserten Halt und Traktion auch bei nassen Bedingungen.
Produktinformationen
- Mehrere Befestigungspunkte für Riemen.
- Das eingespritzte Rahmenmaterial besteht zu mindestens 40 % aus Rizinus-Öl.
- 100 % UVA-/UVB-Schutz
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Wolf Grey
- Style: IQ9344-060
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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