Nike ACG Utility-Weste für ältere Kinder

Nike ACG

69,99 €

Bereit für Abenteuer? Lass dich vom Kompass an deiner Reißverschlusslasche leiten. Sammle Steine in einer deiner vielen Taschen und trage unkompliziert auch eine Wasserblase in der großen Tasche hinten. Wenn du diese Weste nicht mehr trägst, lässt sie sich ganz einfach in der eigenen Tasche verstauen. Also, worauf wartest du noch? Auf geht's zum Entdecken!

Den Weg bestimmen

Dieser Zweiwege-Reißverschluss hat etwas ganz Besonderes – nämlich einen Kompass an der oberen Reißverschlusslasche, mit dem du immer Norden finden kannst.

Verstaubares Design

Möchtest du eine Schicht ablegen? Diese Weste lässt sich ganz einfach in ihrer eigenen Tasche verstauen. Nach dem Verpacken kannst du sie mit der Schnalle und der Schlaufe an deinem Rucksack befestigen, damit du die Hände frei hast.