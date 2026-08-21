Nike ACG Ultrafly Traillaufschuhe für Wettkämpfe

brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Nike ACG Ultrafly Trail
Ultraleichter Schaumstoff und verbesserter Grip sorgen für mehr Geschwindigkeit bei Trailläufen.
Der Ultrafly Trail präzisiert was du am Original liebst, damit du jede Distanz meistern kannst. Der federnde ZoomX-Schaumstoff ist reaktionsfreudiger und die durchgehende Carbonplatte ist weicher und sorgt so für ein geschmeidiges Laufgefühl. Die Außensohle reduziert das Gewicht und bietet dennoch verbesserten Grip, Kilometer für Kilometer.
Die besonders reaktionsfreudige Mittelsohle mit ZoomX-Schaumstoff ermöglicht die höchste Energierückgabe von Nike, mit einem stabilen Gefühl für den Trail. Der Schaumstoff ist in der Ferse "freiliegend" und sorgt so für noch mehr Reaktionsfreudigkeit.
Mach dir keine Sorgen über Pfützen oder Bäche – das Obermaterial ist ganz auf die Wasserableitung ausgelegt. Es ist zudem leicht, strapazierfähig und atmungsaktiv.
Mit der durchgehenden Carbonfaserplatte kannst du technisches Gelände in Angriff nehmen. Wir haben die Steifigkeit im Vergleich zum ursprünglichen Ultrafly reduziert, um eine bessere Kontrolle auf dem Trail zu ermöglichen.
Mit der Vibram® Megagrip-Außensohle bist du bestens gerüstet. Sie wurde entwickelt, um dir mehr Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Grip auf nassem Gelände zu ermöglichen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
brilliant
GauriD468641112
brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.
Awesome Pair
n2nie
Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.
The best!
RuNaP313470693
The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.
Nike ACG Ultrafly Trail
Speziell entwickelt für
Gelände
Dämpfung
Schuhgewicht
Sprengung
Schuhgewicht
Ca. 287 g (Herrenschuhgröße 44)
Sprengung
8,5 mm
Technologie
ZoomX-Schaumstoff, Carbonfaser-Flyplate und Vibram® Megagrip
Caleb Olson
Western States-Meister 2025