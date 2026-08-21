Nike ACG Ultrafly Traillaufschuhe für Wettkämpfe

Nike ACG Ultrafly Trail

249,99 €

Ultraleichter Schaumstoff und verbesserter Grip sorgen für mehr Geschwindigkeit bei Trailläufen.

Der Ultrafly Trail präzisiert was du am Original liebst, damit du jede Distanz meistern kannst. Der federnde ZoomX-Schaumstoff ist reaktionsfreudiger und die durchgehende Carbonplatte ist weicher und sorgt so für ein geschmeidiges Laufgefühl. Die Außensohle reduziert das Gewicht und bietet dennoch verbesserten Grip, Kilometer für Kilometer.

ZoomX-Schaumstoff

Die besonders reaktionsfreudige Mittelsohle mit ZoomX-Schaumstoff ermöglicht die höchste Energierückgabe von Nike, mit einem stabilen Gefühl für den Trail. Der Schaumstoff ist in der Ferse "freiliegend" und sorgt so für noch mehr Reaktionsfreudigkeit.

Obermaterial aus atmungsaktivem Mesh

Mach dir keine Sorgen über Pfützen oder Bäche – das Obermaterial ist ganz auf die Wasserableitung ausgelegt. Es ist zudem leicht, strapazierfähig und atmungsaktiv.

Zusätzliche Flexibilität

Mit der durchgehenden Carbonfaserplatte kannst du technisches Gelände in Angriff nehmen. Wir haben die Steifigkeit im Vergleich zum ursprünglichen Ultrafly reduziert, um eine bessere Kontrolle auf dem Trail zu ermöglichen.

Verbesserter Grip

Mit der Vibram® Megagrip-Außensohle bist du bestens gerüstet. Sie wurde entwickelt, um dir mehr Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Grip auf nassem Gelände zu ermöglichen.