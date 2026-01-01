triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen) - Dark Smoke Grey/Weiß

Recyclingmaterialien

ACG "Tuff Fleece"

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)

114,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8168-070

ACG "Tuff Fleece"

114,99 €

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Dank der großzügigen Passform an Schultern und Körper können mühelos mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden.

Produktinformationen

  • 75 % Baumwolle/25 % Polyester
  • Ripp an Kragen, Bündchen und Saum
  • Aufhängeschlaufe
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8168-070

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu ACG "Tuff Fleece".

    ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen)

    ACG "Tuff Fleece"

    114,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look