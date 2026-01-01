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ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts (Damen) - Light Army/Weiß

Recyclingmaterialien

ACG Trailwind

Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)

84,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Auf den ersten Blick wirken diese stromlinienförmigen Shorts ganz schlicht. Auf den zweiten Blick wirst du feststellen, dass sie über acht Taschen und dehnbares Gewebe verfügen, das sich auch auf langen Strecken kühl und atmungsaktiv anfühlt.


  • Gezeigte Farbe: Light Army/Weiß
  • Style: IU8158-320

ACG Trailwind

84,99 €

Auf den ersten Blick wirken diese stromlinienförmigen Shorts ganz schlicht. Auf den zweiten Blick wirst du feststellen, dass sie über acht Taschen und dehnbares Gewebe verfügen, das sich auch auf langen Strecken kühl und atmungsaktiv anfühlt.

Fortschrittliche Technologie

Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.

Taschen ohne Ende

Sechs Eingrifftaschen am Bund und zwei Taschen am Innenslip. Das bedeutet, dass du viel Stauraum für Gels, Salztabletten und andere Kleinigkeiten für den Trail findest.

Perfekte Passform

Elastischer Bund und Kordelzug für eine verstellbare Passform. Schlitze an den Seiten sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester Bund: 78 % Polyester / 22 % Elastan; Mesh: 82 % Polyester / 18 % Elastan; Futter: 92 % Polyester / 8 % Elastan
  • Elastischer Saum am Innenslip
  • Elastischer Bund mit integriertem Kordelzug
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Army/Weiß
  • Style: IU8158-320

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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