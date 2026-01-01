ACG
T-Shirt (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für Atmungsaktivität. Das schwere Material fühlt sich strapazierfähig an und die geräumige Passform sorgt für einen drapierten Look.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1577-010
ACG
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für Atmungsaktivität. Das schwere Material fühlt sich strapazierfähig an und die geräumige Passform sorgt für einen drapierten Look.
Produktinformationen
- ACG-Saumlabel
- 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IO1577-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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