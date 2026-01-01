Recyclingmaterialien
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Erobere die Trails mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen.
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Erobere die Trails mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Das weiche, leicht angeraute Baumwoll-Polyester-Material fühlt sich leicht an.
Produktinformationen
- 85 % Polyester / 15 % Baumwolle
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
- Aufhängeschlaufe
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
- Style: IM5142-355
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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