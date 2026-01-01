 
Bild 1 von 5
Nike ACG Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder) - Schwarz

Nike ACG

Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

29,99 €
Schwarz
Light Crimson
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.
Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.

Produktinformationen

  • 64 % Baumwolle/36 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IZ7576-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M+ bei einer Körpergröße von 140 cm
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike ACG.

    Nike ACG Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

    Nike ACG

    29,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look