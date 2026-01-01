ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Damen)

Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke für Damen
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.
Winddicht, wasserdicht und bereit für jedes Abenteuer. Wir sind 5 Tage lang durch die Dolomiten in Nordostitalien gewandert, um diese Jacke zu testen. Die leichte 2,5-l-Konstruktion sorgt in Kombination mit Verstellmöglichkeiten für ein atmungsaktives Tragegefühl und ist auch für stürmische Wetterbedingungen geeignet. Und wenn sie nicht brauchst? Dann lässt sie sich falten, um sie in der Tasche kompakt zu verstauen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
- Style: IF0101-010
ACG Phantazma
Winddicht, wasserdicht und bereit für jedes Abenteuer. Wir sind 5 Tage lang durch die Dolomiten in Nordostitalien gewandert, um diese Jacke zu testen. Die leichte 2,5-l-Konstruktion sorgt in Kombination mit Verstellmöglichkeiten für ein atmungsaktives Tragegefühl und ist auch für stürmische Wetterbedingungen geeignet. Und wenn sie nicht brauchst? Dann lässt sie sich falten, um sie in der Tasche kompakt zu verstauen.
Produktinformationen
- 100 % Nylon
- Weite Passform
- Aufgestickte Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos
- Gewebtes Phantazma-Label innen
- Aufhängeschlaufe
- Elastische Bündchen
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
- Style: IF0101-010
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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ACG Phantazma
Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.
Einsatzbereich
Wandern
Wasserbeständigkeit
Wasserdicht
Kälteschutz
Für kalte Wetterbedingungen
Windschutz
Winddicht
Technische Daten
Technologie
Storm-FIT ADV
Nachhaltigkeit
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.