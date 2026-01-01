Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillauf-Tights (Herren)

Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Trails laufen sich nicht von alleine. Bewältige das Gelände in diesen Tights, die eine eng anliegende Passform haben, um Reibung zu reduzieren. Vier Taschen (eine mit Reißverschluss und für die meisten Smartphones geeignet) bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Außerdem sorgt das atmungsaktive und schnell trocknende Material dafür, dass du dich auf allen Strecken wohlfühlst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IO9673-010
Nike ACG "Lunar Ray"
Die Trails laufen sich nicht von alleine. Bewältige das Gelände in diesen Tights, die eine eng anliegende Passform haben, um Reibung zu reduzieren. Vier Taschen (eine mit Reißverschluss und für die meisten Smartphones geeignet) bieten praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Außerdem sorgt das atmungsaktive und schnell trocknende Material dafür, dass du dich auf allen Strecken wohlfühlst.
Schweißableitend
Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
Optimierte Passform
Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform. Und für einen stromlinienförmigen Look bis zu den Knöcheln haben wir Reißverschlüsse an den Bündchen angebracht.
Bleib vorbereitet
Insgesamt vier Taschen – zwei seitliche Netztaschen, eine Innentasche am Slip und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss – bieten Platz für deine Gele, Salztabletten und dein Handy.
Produktinformationen
- Body: 83 % Polyester / 17 % Elastan; Mesh: 82 % Polyester / 18 % Elastan; Slip: 89 % Polyester / 11 % Elastan;
- Enge Passform
- Elastischer Bund mit ACG-Branding und äußerem Kordelzug
- Verstellbare Reißverschlüsse an den Bündchen
- Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IO9673-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 187 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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