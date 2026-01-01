Nike ACG Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)

Nike ACG

49,99 €

Die Sonne scheint? Fantastisch! Dieses Oberteil verfügt über schweißableitende und UV-beständige Technologie, damit du in der Sonne geschützt bleibst. Der elastische Saum an der Kapuze sorgt für eine eng anliegende Passform, und die Daumenöffnungen verhindern ein Verrutschen der Ärmel.

Von den Dolomiten inspiriert

Der Print auf diesem Top wurde von unserer Reise in die Dolomiten im Nordosten Italiens inspiriert. Wir haben fünf Tage damit verbracht, Gipfel zu erklimmen und Blumenkränze zu flechten. In dieser Zeit waren wir von der Schönheit der Natur beeindruckt und haben uns von den Geschichten der sagenhaften Kreaturen verzaubern lassen.

Durchdachte Passform

Dieses Oberteil ist weit genug, um es über einer Basisschicht zu tragen, es ist aber auch bequem unter einer Außenschicht. Dank der Daumenöffnungen bleiben deine Hände warm und deine Ärmel verrutschen nicht, wenn du dich bewegst.