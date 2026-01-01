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ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Jacke (Herren) - College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Lava Flow

Therma-FIT ADV Jacke (Herren)

259,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern

Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und leicht. Um sie zu testen, haben wir sie auf einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.


  • Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
  • Style: II0917-009

ACG Lava Flow

259,99 €

Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und leicht. Um sie zu testen, haben wir sie auf einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.

Produktinformationen

  • Aufgestickte Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos
  • Wasserabweisender Zwei-Wege-Reißverschluss mit Zipper-Garage
  • Wasserabweisende Reißverschlusstaschen für die Hände
  • Body: 100 % Nylon; Futter/Füllung: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
  • Style: II0917-009

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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    ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Jacke (Herren)

    ACG Lava Flow

    259,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Mit wärmeregulierender Technologie und einer wasserabweisenden Beschichtung hält dich diese Jacke bei kaltem Wetter angenehm warm.

    Entwickelt für

    Tägliche Abenteuer

    Wasserbeständigkeit

    Wasserabweisend

    Kälteschutz

    Für kühle Wetterbedingungen

    Windschutz

    Windabweisend

    Gewicht

    Ca. 660 g (Herrengröße M)

    Technische Daten

    Technologie

    Therma-FIT ADV

    Futter

    PrimaLoft®

    Nachhaltigkeit

    Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

    Merkmale, die überzeugen

    • Isolierung, die funktioniert

      Die PrimaLoft® Isolierung nutzt die Nike Therma-FIT ADV-Technologie für ein fortschrittliches, wärmeregulierendes Material, das dich bei kaltem Wetter warm hält.

    • Einpacken und loslegen

      Wenn es im Laufe des Tages wärmer wird, kannst du diese Jacke ganz einfach in der Innentasche verstauen und mit dem ACG-Tribiner an deinem Rucksack befestigen.

    • Verstellbare Details

      Ein elastisches System an der Taille und eine verstellbare Kapuze ermöglichen eine individuelle Passform.

    Vervollständige den Look