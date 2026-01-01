Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV Jacke (ältere Kinder)

Nike ACG "Lava Flow"

164,99 €

Bereit für dein nächstes Abenteuer? Diese Wendejacke ist mit einer wärmeregulierenden und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du immer auf Entdeckungstour gehen kannst. Diese Jacke wurde von einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas inspiriert und ist für kalte Nächte konzipiert. Wenn es tagsüber wärmer wird und du die Jacke nicht benötigst, kannst du sie in der Innentasche verstauen.

Isolierung, die funktioniert

Die PrimaLoft® Isolierung nutzt die Nike Therma-FIT ADV-Technologie, um ein fortschrittliches, wärmeregulierendes Material zu schaffen, das dich bei kaltem Wetter warm hält.

Einpacken und loslegen

Wenn es im Laufe des Tages wärmer wird, kannst du diese Jacke in der Innentasche verstauen.

Wendbares Design

Mit diesem wendbaren Design kannst zwischen einer einfarbigen und einer Seite mit Grafik wechseln – so erhältst du zwei Looks in einer einzigen Jacke.