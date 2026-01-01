Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Bereit für dein nächstes Abenteuer? Diese Wendejacke ist mit einer wärmeregulierenden und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du immer auf Entdeckungstour gehen kannst. Diese Jacke wurde von einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas inspiriert und ist für kalte Nächte konzipiert. Wenn es tagsüber wärmer wird und du die Jacke nicht benötigst, kannst du sie in der Innentasche verstauen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
Bereit für dein nächstes Abenteuer? Diese Wendejacke ist mit einer wärmeregulierenden und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du immer auf Entdeckungstour gehen kannst. Diese Jacke wurde von einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas inspiriert und ist für kalte Nächte konzipiert. Wenn es tagsüber wärmer wird und du die Jacke nicht benötigst, kannst du sie in der Innentasche verstauen.
Isolierung, die funktioniert
Die PrimaLoft® Isolierung nutzt die Nike Therma-FIT ADV-Technologie, um ein fortschrittliches, wärmeregulierendes Material zu schaffen, das dich bei kaltem Wetter warm hält.
Einpacken und loslegen
Wenn es im Laufe des Tages wärmer wird, kannst du diese Jacke in der Innentasche verstauen.
Wendbares Design
Mit diesem wendbaren Design kannst zwischen einer einfarbigen und einer Seite mit Grafik wechseln – so erhältst du zwei Looks in einer einzigen Jacke.
Produktinformationen
- Body: 58 % Polyester / 42 % Nylon. Body innen/Füllung: 100 % Polyester.
- Reißverschluss vorne
- Isoliert
- Reißverschlusstasche
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IF1706-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
- Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 145 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike ACG "Lava Flow".
Nike ACG "Lava Flow"