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ACG High Stakes Wanderhose (Herren) - Mystic Dates/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG High Stakes

Wanderhose (Herren)

114,99 €
Mystic Dates/Summit White
Schwarz/Summit White
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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Mystic Dates/Summit White
  • Style: IR2248-658

ACG High Stakes

114,99 €

Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.

Dehnbare Bewegungsfreiheit

Das glatte Stretch-Webmaterial ist leicht und lässt sich einfach verstauen. Die Seiteneinsätze sind für natürliche Bewegungsabläufe konzipiert, damit du steile Anstiege kraftvoll bewältigen und Abstiege mit weniger Bewegungseinschränkungen meistern kannst.

Regenfestes Finish

Deine Wanderung hört nicht auf, wenn der Nieselregen einsetzt. Die wasserabweisende Beschichtung sorgt auch bei nassem Wetter für ein trockenes Tragegefühl – deiner Erkundungstour steht also nichts mehr im Weg.

Einfache Verstellbarkeit

Ein leichter Kordelzug am Bund und verstellbare Gummizüge im Knöchelbereich ermöglichen eine optimale Passform. Möchtest du dornige Sträucher in den Alpen lieber vermeiden? Zieh den Kordelzug fest zu, damit sie enger am Knöchel anliegt. Lockere den Kordelzug für ein offenes Tragegefühl und mehr Luftzirkulation am Bein.

Vorteile

  • In den seitlichen Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials auf dem Trail sicher aufbewahren.
  • Das Material mit UV-Schutz schützt dich vor Sonnenstrahlen.

Produktinformationen

  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • Body: 93 % Nylon / 7 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Mystic Dates/Summit White
  • Style: IR2248-658

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • FelixL667867432

    guter fit. loose fit - fühlt sich etwas weiter an als bei anderen brands. gute länge, guter tragecomfort. sieht cool aus.

ACG High Stakes Wanderhose (Herren)

ACG High Stakes

114,99 €
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