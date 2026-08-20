ACG High Stakes Wanderhose (Herren)

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guter fit. loose fit - fühlt sich etwas weiter an als bei anderen brands. gute länge, guter tragecomfort. sieht cool aus.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.
ACG High Stakes
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Die Hose "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Sie ist leicht und elastisch, damit du bei Bewegungen weniger eingeschränkt bist. Wurde Regen angesagt? Keine Sorge, die wasserabweisende Beschichtung hält dich trocken, damit du weiterhin die Schönheit der Natur genießen kannst.
Das glatte Stretch-Webmaterial ist leicht und lässt sich einfach verstauen. Die Seiteneinsätze sind für natürliche Bewegungsabläufe konzipiert, damit du steile Anstiege kraftvoll bewältigen und Abstiege mit weniger Bewegungseinschränkungen meistern kannst.
Deine Wanderung hört nicht auf, wenn der Nieselregen einsetzt. Die wasserabweisende Beschichtung sorgt auch bei nassem Wetter für ein trockenes Tragegefühl – deiner Erkundungstour steht also nichts mehr im Weg.
Ein leichter Kordelzug am Bund und verstellbare Gummizüge im Knöchelbereich ermöglichen eine optimale Passform. Möchtest du dornige Sträucher in den Alpen lieber vermeiden? Zieh den Kordelzug fest zu, damit sie enger am Knöchel anliegt. Lockere den Kordelzug für ein offenes Tragegefühl und mehr Luftzirkulation am Bein.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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guter fit. loose fit - fühlt sich etwas weiter an als bei anderen brands. gute länge, guter tragecomfort. sieht cool aus.
ACG High Stakes