Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Nike ACG Pack Weste wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Durchdacht platzierte Taschen helfen bei der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, während die Fersenschlaufen dir einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglichen, wenn du ihn brauchst. Hydrationskompatibel für zwei 500-ml-Flaschen vorne und eine 2-Liter-Blase hinten.
Nike ACG GOAT
Die Nike ACG Pack Weste wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Durchdacht platzierte Taschen helfen bei der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, während die Fersenschlaufen dir einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglichen, wenn du ihn brauchst. Hydrationskompatibel für zwei 500-ml-Flaschen vorne und eine 2-Liter-Blase hinten.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT