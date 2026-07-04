ACG Five Towers Zip-off-Hose

MORE COLORS AND STYLES ASAP
CharlieA686824158
Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Reißverschluss auf und ein Stück abnehmen. Und noch mal. Du hast die Wahl aus insgesamt drei Längen. Aber das ist noch nicht alles: Diese Hose wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher haben wir schweißableitende Technologie integriert, um für noch mehr Tragekomfort zu sorgen.
ACG Five Towers
Hose. Kürzer. Noch kürzer. Das wandelbare Design ermöglicht dir alle drei Varianten durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse.
Reißverschluss auf und ein Stück abnehmen. Und noch mal. Du hast die Wahl aus insgesamt drei Längen. Aber das ist noch nicht alles: Diese Hose wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher haben wir schweißableitende Technologie integriert, um für noch mehr Tragekomfort zu sorgen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
MORE COLORS AND STYLES ASAP
CharlieA686824158
Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.
NEED MORE COLORS!
carterc567063704
Agreed with review above, stacked length fits me so good!! Need more colors and designs on this asap. Favorite piece of clothing at the moment.
One of my fav pieces
saylor21
MORE COLORS PLS!!! Favorite pants right now. Super versatile. Great purchase
ACG Five Towers
Entwickelt für
Schutz
Gewicht
Technologie
Dri-FIT
Nachhaltigkeit
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Nylon-Fasern.