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ACG Five Towers Zip-off-Hose - Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Five Towers

Zip-Off-Hose

164,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Reißverschluss auf und ein Stück abnehmen. Und noch mal. Du hast die Wahl aus insgesamt drei Längen. Aber das ist noch nicht alles: Diese Hose wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher haben wir schweißableitende Technologie integriert, um für noch mehr Tragekomfort zu sorgen.


  • Gezeigte Farbe: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Style: IF1022-304

ACG Five Towers

164,99 €

Hose. Kürzer. Noch kürzer. Das wandelbare Design ermöglicht dir alle drei Varianten durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse.

Reißverschluss auf und ein Stück abnehmen. Und noch mal. Du hast die Wahl aus insgesamt drei Längen. Aber das ist noch nicht alles: Diese Hose wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher haben wir schweißableitende Technologie integriert, um für noch mehr Tragekomfort zu sorgen.

Produktinformationen

  • 93 % Nylon / 7 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass/Summit White
  • Style: IF1022-304

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • MORE COLORS AND STYLES ASAP

    CharlieA686824158

    Need more colors, this is incredibly comfortable and versatile. Used it to go on hikes, bouldering, go for walks on hot and chilly days, nothing negative about them.

  • NEED MORE COLORS!

    carterc567063704

    Agreed with review above, stacked length fits me so good!! Need more colors and designs on this asap. Favorite piece of clothing at the moment.

  • One of my fav pieces

    saylor21

    MORE COLORS PLS!!! Favorite pants right now. Super versatile. Great purchase

ACG Five Towers Zip-off-Hose

ACG Five Towers

164,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Lang, kurz oder dreiviertel? So flexibel wie das Wetter.

Entwickelt für

Tägliche Abenteuer

Schutz

UV-Schutz

Gewicht

Leicht

Technische Daten

Technologie

Dri-FIT

Nachhaltigkeit

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Nylon-Fasern.

Merkmale, die überzeugen

  • Anpassbarer Style

    Drei Optionen, vier Reißverschlüsse, eine Entscheidung: Wie lang soll deine Hose heute sein?

  • Durchdachte Details

    Elastische Kordelzüge am Saum für abwechslungsreiches Styling. Mit dreieckigem Karabiner zum praktischen Befestigen von diesem oder jenem. Und ein zartes Blumenmuster auf dem Gürtel. Wir haben uns schließlich Gedanken zu den Feinheiten gemacht.

  • Schweißableitende Technologie

    Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet. Das Ergebnis: angenehm trockener Tragekomfort.

Vervollständige den Look

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