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ACG Five Towers Pack-Jacke - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Five Towers

Pack-Jacke

289,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Rucksack, Jacke, beides oder keines von beidem – dieses vielseitige Kleidungsstück setzt neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit. Dieses Modell wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher der UV-Schutz und die schweißableitende Technologie, die für hohen Tragekomfort sorgen. Wenn du die Jacke gerade nicht brauchst, lässt sie sich ganz bequem in der eingebauten Tasche verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Style: IF1268-020

ACG Five Towers

289,99 €

Ein Rucksack, der erst zur Jacke und dann zur Rucksackjacke wird. Verstanden? Super.

Rucksack, Jacke, beides oder keines von beidem – dieses vielseitige Kleidungsstück setzt neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit. Dieses Modell wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher der UV-Schutz und die schweißableitende Technologie, die für hohen Tragekomfort sorgen. Wenn du die Jacke gerade nicht brauchst, lässt sie sich ganz bequem in der eingebauten Tasche verstauen.

Produktinformationen

  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Rucksack: Rücken/Einsatzfutter: 93 % Nylon / 7 % Elastan. Einsätze vorne/Seiteneinsätze/Taschenbeutel vorne (Handflächen zugewandte Seite)/Einsatzfutter an den Seiten: 100 % Nylon. Mesh: 100 % Polyester
  • Jacke: 93 % Nylon / 7 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Style: IF1268-020

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

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    ACG Five Towers Pack-Jacke

    ACG Five Towers

    289,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vom Backpack zur Jacke und dann zur Backpack-Jacke … Hast du's? Perfekt.

    Entwickelt für

    Tägliche Abenteuer

    Schutz

    UV-Schutz

    Gewicht

    Leicht

    Technische Daten

    Technologie

    Dri-FIT

    Nachhaltigkeit

    Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Nylon-Fasern.

    Merkmale, die überzeugen

    • Abenteuertaugliche Technologie

      UV-beständig und schweißableitend: Mit dieser Jacke kann das Outdoor-Abenteuer beginnen. Das Rucksackmaterial ist wasserabweisend und hält deine verstauten Sachen trocken.

    • Anpassbarer Style

      Der Rucksackteil lässt sich mit einem Reißverschluss an der Jacke befestigen. Umgekehrt kannst du die verstaute Jacke an den Tribiner des Rucksacks klipsen.

    • Verstaubares Design

      Dir wird es zu warm? Diese Jacke lässt sich in der Brusttasche mit Reißverschluss verstauen.

    • Fit für die Natur

      Ein elastischer Kordelzug an der Taille und ein Zweiwege-Reißverschluss ermöglichen eine individuelle Passform.

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 6