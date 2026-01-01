ACG Five Towers Pack-Jacke

ACG Five Towers

289,99 €

Ein Rucksack, der erst zur Jacke und dann zur Rucksackjacke wird. Verstanden? Super.

Rucksack, Jacke, beides oder keines von beidem – dieses vielseitige Kleidungsstück setzt neue Maßstäbe in Sachen Anpassungsfähigkeit. Dieses Modell wurde für die sonnenverwöhnte Landschaft der Dolomiten entwickelt. Daher der UV-Schutz und die schweißableitende Technologie, die für hohen Tragekomfort sorgen. Wenn du die Jacke gerade nicht brauchst, lässt sie sich ganz bequem in der eingebauten Tasche verstauen.