ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

NOT white
Antdillon
The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesem T-Shirt bist du Teil des All Conditions Racing Department. Es ist strapazierfähig und schweißableitend und für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
ACG
Mit diesem T-Shirt bist du Teil des All Conditions Racing Department. Es ist strapazierfähig und schweißableitend und für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
NOT white
Antdillon
The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.
Magnifique
xavier180027773
Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande
ACG