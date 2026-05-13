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Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren) - Schwarz

Nike ACG

Dri-FIT T-Shirt für Herren

49,99 €
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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IH1316-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Nike ACG

49,99 €
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