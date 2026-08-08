ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
ACG
Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
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