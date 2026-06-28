Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.
Nike ACG
Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG