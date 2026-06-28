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Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren) - Summit White

Nike ACG

Dri-FIT T-Shirt für Herren

49,99 €
Summit White
Schwarz
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IR6985-121

Nike ACG

49,99 €

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IR6985-121

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

3 Sterne

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Nike ACG

49,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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