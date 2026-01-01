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Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren) - Schwarz

Nike ACG

Dri-FIT T-Shirt für Herren

54,99 €
Schwarz
Summit White
Violet Dust
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Entworfen, getestet und auf unserem grünen Planeten gefertigt – dieses T-Shirt ist strapazierfähig und bequem. Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ab. Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für ein entspanntes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Entworfen, getestet und auf unserem grünen Planeten gefertigt – dieses T-Shirt ist strapazierfähig und bequem. Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ab. Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für ein entspanntes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IH1288-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

    Nike ACG

    54,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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