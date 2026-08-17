ACG "Chamo Camo" Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 15 cm, Herren)

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Sammle Kilometer in diesen leichten, atmungsaktiven Shorts. Außerdem haben wir Einsätze mit 4-Wege-Stretchmaterial für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit hinzugefügt. Dank der vier Taschen hast du beim Laufen deine Essentials immer griffbereit.

Trockener Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Einsätze mit Vier-Wege-Stretch sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Aufbewahrung passend für Trailläufe

Diese Shorts haben vier Taschen – zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen – in denen du deine Essentials verstauen kannst.