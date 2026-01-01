Recyclingmaterialien
ACG Aireez
Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz vor der Sonne hochstellen kannst. Der leichte, dehnbare Taft leitet Schweiß von der Haut ab, sodass er schneller verdunstet. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.
- Gezeigte Farbe: Summit White/Schwarz
- Style: IU8152-100
ACG Aireez
Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz vor der Sonne hochstellen kannst. Der leichte, dehnbare Taft leitet Schweiß von der Haut ab, sodass er schneller verdunstet. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Der Druckknopfverschluss an der Brusttasche bietet sicheren Stauraum für Gele oder Ohrhörer.
- Der Kragen lässt sich zuknöpfen, damit beim Laufen nichts stört.
Produktinformationen
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- 72 % Nylon / 28 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Summit White/Schwarz
- Style: IU8152-100
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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