ACG Air Deschutz+

79,99 €

MEHR ALS EINE KLASSISCHE SANDALE.

Von Stadtwanderungen über Canyon-Trails bis hin zu langen Strandspaziergängen – mit den Nike ACG Air Deschutz+ Sandalen ist kein Weg zu weit. Er besticht mit einem klassischen 90er-Look mit einem robusten, vom Outdoor inspirierten Design, das schnelltrocknende Materialien und weiche Dämpfung kombiniert. Zieh sie an und mach dich bereit für die Elemente der Natur.

Im Nordwesten getestet

Dieses Produkt wurde im US-Bundesstaat Oregon entwickelt und getestet. Die weite Wildnis und das Klima des Staates waren eine Inspiration für den Look und das Einsatzgebiet der Sandalen.

Bewährter Tragekomfort

Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für Dämpfung bei Abenteuern auf nassen und felsigen Böden.

Bereit für Abenteuer

Egal, ob du in Bäche springst oder auf Felsen kletterst, mit den schnelltrocknenden Materialien im Obermaterial und der griffigen Gummi-Außensohle bist du bereit für Einsätze im Freien. Dank der Klettverschluss-Riemen kannst du die Passform schnell an das Abenteuer des Tages anpassen.