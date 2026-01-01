Recyclingmaterialien
Nike Academy
Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit den Therma-FIT Academy Handschuhen trotzt du schlechtem Wetter. Sie bestehen aus warmem Material, das die Kälte draußen hält, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Strukturierte Handflächen ermöglichen ein besseres Ballgefühl für schnelle Neustarts und Einwürfe.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Off White/Off White
- Style: IQ0663-011
Nike Academy
Mit den Therma-FIT Academy Handschuhen trotzt du schlechtem Wetter. Sie bestehen aus warmem Material, das die Kälte draußen hält, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Strukturierte Handflächen ermöglichen ein besseres Ballgefühl für schnelle Neustarts und Einwürfe.
Vorteile
- Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, um dich bei Kälte warmzuhalten.
- Flexible, elastische Bündchen garantieren eine sichere Passform.
Produktinformationen
- 68 % Polyester / 20 % Nylon / 9 % Silikon / 3 % Elasthan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Off White/Off White
- Style: IQ0663-011
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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