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Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)

27,99 €

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Lass dich nicht von kaltem Wetter von deinem Training abhalten. Durch die Therma-FIT-Technologie bleiben deine Hände warm und deine Körpertemperatur wird reguliert. Die flexiblen Bündchen bieten einen sicheren Halt und schließen die Wärme ein.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

Lass dich nicht von kaltem Wetter von deinem Training abhalten. Durch die Therma-FIT-Technologie bleiben deine Hände warm und deine Körpertemperatur wird reguliert. Die flexiblen Bündchen bieten einen sicheren Halt und schließen die Wärme ein.

Vorteile

  • Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter warm bleibst.
  • Strukturierte Handinnenflächen sorgen für besseren Grip.

Produktinformationen

  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HF0547-011

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (10)

3.6 Sterne

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)

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