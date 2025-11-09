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Hoch bewertet
Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l) - Midnight Navy/Schwarz/Weiß

Nike Academy Team

Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

42,99 €
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Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

PRAKTISCHER STAURAUM FÜR DEN WEG ZUM SPIELFELD.

Die Nike Academy Team Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Die speziellen Fächer eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.

Vorteile

  • Das Hauptfach ist groß genug für einen Ball und weitere Gegenstände.
  • In dem Reißverschlussfach an der Unterseite kannst du nasse und trockene Sachen getrennt voneinander aufbewahren.
  • Mit den Hand- und Schulterträgern kannst du deine Ausrüstung bequem transportieren.
  • Die kleine Innentasche und die Außentasche mit Reißverschluss eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Wertsachen.

Produktinformationen

  • Ca. 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (L x B x H)
  • 60 l
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: CU8090-410

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (14)

4.2 Sterne

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

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