Nike Academy
Fußballrucksack (groß, 30 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er ist für nasse oder trockene Bedingungen geeignet und verfügt über mehrere Fächer, darunter eines, das groß genug für deinen Fußball ist, um deine Ausrüstung sicher zu verstauen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0912-010
Nike Academy
Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er ist für nasse oder trockene Bedingungen geeignet und verfügt über mehrere Fächer, darunter eines, das groß genug für deinen Fußball ist, um deine Ausrüstung sicher zu verstauen.
Vorteile
- Wasserfester Regenschutz.
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
- Das Fach für nasse/trockene Gegenstände sorgt dafür, dass deine Ausrüstung sauber und geordnet bleibt.
- Die Seitentaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung einer Wasserflasche oder anderer kleiner Essentials.
- Laptop-Fach für Geräte bis zu einer Größe von ca. 38 cm (15 Zoll).
Produktinformationen
- Ca. 51 x 33 x 18 cm (H x B x T)
- Body: 100 % Polyester Regenhülle: 100 % Nylon.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0912-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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