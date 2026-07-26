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Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (Herren) - Mineral Slate/Summit White/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Academy+

Dri-FIT Fußballshorts (Herren)

29 % Rabatt
Mineral Slate/Summit White/Schwarz
Hot Lava/Schwarz/Schwarz
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.


  • Gezeigte Farbe: Mineral Slate/Summit White/Schwarz
  • Style: IF2551-382

Nike Academy+

29 % Rabatt

Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Reißverschlusstaschen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Mineral Slate/Summit White/Schwarz
  • Style: IF2551-382

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

4 Sterne

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (Herren)

Nike Academy+

29 % Rabatt
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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