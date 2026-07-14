Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen)

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht: Diese Hose ist mehr als reine Basics. Das schweißableitende und atmungsaktive Material sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Mit Mesh-Einsätzen an den Beinen und einem elastischen Bund fühlt sie sich auch dann bequem an, wenn du auf dem Weg zum Tor alles gibst.
Nike Academy
Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht: Diese Hose ist mehr als reine Basics. Das schweißableitende und atmungsaktive Material sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Mit Mesh-Einsätzen an den Beinen und einem elastischen Bund fühlt sie sich auch dann bequem an, wenn du auf dem Weg zum Tor alles gibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
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