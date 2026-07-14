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Hoch bewertet
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen) - Team Red/Weiß/Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT-Fußballhose (Damen)

44,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht: Diese Hose ist mehr als reine Basics. Das schweißableitende und atmungsaktive Material sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Mit Mesh-Einsätzen an den Beinen und einem elastischen Bund fühlt sie sich auch dann bequem an, wenn du auf dem Weg zum Tor alles gibst.


  • Gezeigte Farbe: Team Red/Weiß/Weiß/Weiß
  • Style: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Wer ein Champion werden will, muss erst die Basics beherrschen. Aber täusch dich nicht: Diese Hose ist mehr als reine Basics. Das schweißableitende und atmungsaktive Material sorgt für kühlen, trockenen Tragekomfort. Mit Mesh-Einsätzen an den Beinen und einem elastischen Bund fühlt sie sich auch dann bequem an, wenn du auf dem Weg zum Tor alles gibst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Ein elastischer Bund mit Kordelzug auf der Innenseite sorgt für eine sichere Passform.
  • Reißverschlüsse an den Waden erleichtern das An- und Ausziehen.
  • Die Reißverschlusstaschen an den Seiten bieten Platz für die meisten Smartphones.

Produktinformationen

  • Gesticktes Swoosh-Logo am linken Oberschenkel
  • Body/Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Team Red/Weiß/Weiß/Weiß
  • Style: HM0761-677

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (12)

4.6 Sterne

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen)

Nike Academy

44,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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