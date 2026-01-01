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Nike Academy "Alexia Putellas" Dri-FIT Fußball-Oberteil (ältere Kinder, Mädchen) - Pure Platinum/Sea Coral/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Academy "Alexia Putellas"

Dri-FIT Fußball-Oberteil (ältere Kinder, Mädchen)

34,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Alexia Putellas verschafft sich mit kreativen, schnellen Richtungswechseln Platz und führt ihr Team regelmäßig zum Sieg. Dieses leichte, atmungsaktive Academy Oberteil verfügt über schweißableitende Technologie, damit du dich wie Alexia bewegen und spielen kannst, ohne ins Schwitzen zu kommen.


  • Gezeigte Farbe: Pure Platinum/Sea Coral/Schwarz
  • Style: IO5797-043

Nike Academy "Alexia Putellas"

34,99 €

Alexia Putellas verschafft sich mit kreativen, schnellen Richtungswechseln Platz und führt ihr Team regelmäßig zum Sieg. Dieses leichte, atmungsaktive Academy Oberteil verfügt über schweißableitende Technologie, damit du dich wie Alexia bewegen und spielen kannst, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Vorteile

  • Die Einsätze an den Seitennähten sorgen für bessere Atmungsaktivität, damit du angenehm kühl bleibst.
  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester. Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pure Platinum/Sea Coral/Schwarz
  • Style: IO5797-043

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 144 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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