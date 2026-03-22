Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Diese Hose mit klassischer Passform überzeugt: Zwei durchgehende Falten sorgen für viel Bewegungsfreiheit und eine Aufhängeschlaufe erleichtert das Aufhängen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Diese Hose mit klassischer Passform überzeugt: Zwei durchgehende Falten sorgen für viel Bewegungsfreiheit und eine Aufhängeschlaufe erleichtert das Aufhängen.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch