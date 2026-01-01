Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)

Nike 24.7 PerfectStretch

109,99 €

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieser schweißableitende Rock wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir viel Bewegungsfreiheit. Er besteht aus unserem leichten maßgeschneiderten PerfectStretch-Material und sorgt so für einen eleganten Look, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.