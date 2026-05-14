Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese locker sitzende Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese locker sitzende Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch