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Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey

Recyclingmaterialien

Nike 24.7 PerfectStretch

Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)

119,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese locker sitzende Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese locker sitzende Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Design mit sechs Taschen

Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.

Weitere Vorteile

  • Ein elastischer Bund und Gürtelschlaufen sorgen für eine sichere Passform.
  • Die Gesäßtaschen sind mit einem Reißverschluss versehen.
  • Dieses Kleidungsstück schützt in den bedeckten Bereichen vor den UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten links am Bund
  • Gebondete Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss vorne mit Klettverschluss
  • Body: 100 % Polyester Taschenbeutel: 86 % Polyester / 14 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6941-010

Größe und Passform

    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (4)

5 Sterne

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und lockerer Passform (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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