triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 11
Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Herren-Strickjacke

114,99 €
Schwarz/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Dank der Druckknopfverschlüsse kannst du deinen Style ganz leicht verändern.
  • Die Reißverschlusstaschen vorne eignen sich zur Aufbewahrung deiner Wertsachen.

Produktinformationen

  • Aufhängeschlaufe am Nacken
  • Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6948-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (9)

4.6 Sterne

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Vervollständige den Look

Item 3 of 9

Tragekomfort für den ganzen Tag

Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.

"Letzten Endes möchten wir nur, dass ihr euch wohlfühlt."

– Aurélien Tchouaméni, 24.7-Fußballspieler

ImpossiblySoft

Dieses überarbeitete Doppelstrickmaterial kannst du jeden Tag ganz bequem tragen. Es besticht mit seinem unglaublich weichen Tragegefühl.

Luxuriöses Tragegefühl

Für Athlet:innen ist Performance Teil ihres Lebensgefühls. Da passt dieses superweiche Performance-Material mit seinem luxuriösen Tragegefühl perfekt ins Bild. Das ist Komfort auf höchstem Level.