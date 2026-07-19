Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren)

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7-Fußballspieler
Dieses überarbeitete Doppelstrickmaterial kannst du jeden Tag ganz bequem tragen. Es besticht mit seinem unglaublich weichen Tragegefühl.
Für Athlet:innen ist Performance Teil ihres Lebensgefühls. Da passt dieses superweiche Performance-Material mit seinem luxuriösen Tragegefühl perfekt ins Bild. Das ist Komfort auf höchstem Level.