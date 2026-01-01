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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Tunika mit durchgehendem Reißverschluss (Damen) - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen

99,99 €
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese leichte Tunika wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Camo Green/Outdoor Green
  • Style: IQ7051-303

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese leichte Tunika wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Weitere Vorteile

  • Unser ImpossiblySoft-Material ist ein geschmeidiger Doppelstrick, der den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit sorgt.
  • Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für viel Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Seitentaschen
  • Belüftungsschlitze am Saum
  • Zweiwege-Reißverschluss
  • Signature-Aufhängeschlaufe
  • Body: 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Camo Green/Outdoor Green
  • Style: IQ7051-303

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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