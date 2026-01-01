Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Tunika mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese leichte Tunika wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bietet dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.