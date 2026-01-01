Nike
2-teiliges Club-Set mit durchgehendem Reißverschluss (12–24 Monate, Baby)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Suchst du nach einer einfachen Möglichkeit, dein Kind mit bequemer Kleidung für den ganzen Tag auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem Fleece-Material genau die richtige Wahl. Die großzügig geschnittene Kapuzenjacke lässt sich leicht mit einem T-Shirt oder Tanktop kombinieren. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme, sichere Passform. Kombiniere das Set mit einem beliebigen Nike Oberteil, um einen vollständigen Look passend zu den Schuhen zu kreieren.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IB9015-010
Nike
Suchst du nach einer einfachen Möglichkeit, dein Kind mit bequemer Kleidung für den ganzen Tag auszustatten? Dann ist dieses zweiteilige Set aus weichem Fleece-Material genau die richtige Wahl. Die großzügig geschnittene Kapuzenjacke lässt sich leicht mit einem T-Shirt oder Tanktop kombinieren. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme, sichere Passform. Kombiniere das Set mit einem beliebigen Nike Oberteil, um einen vollständigen Look passend zu den Schuhen zu kreieren.
Produktinformationen
- 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IB9015-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike.
Nike