Jordan feiert die Black History Season

August 1985: Ein Weltstar trifft eine lokale Legende. Michael Jordan kam nach London, um die Brixton Topcats zu treffen. Er hatte gerade seine erste Saison in der NBA hinter sich und war zum Rookie of the Year gewählt worden. Michael war kurz davor, einer der legendärsten Sportler der Welt zu werden. In der Off-Season wurde er vom berühmten Coach Jimmy Rogers eingeladen, das Brixton Recreation Centre in Südlondon zu besuchen und mit den Topcats zu trainieren. Jimmy hatte dieses Jugendteam ein Jahr zuvor gegründet.

Jimmy, der von den Menschen auch gerne "der Bischof von Brixton" genannt wurde, setzte sich unermüdlich für seine Community ein. Damit stand er ganz in der Tradition von Brixtons Geschichte, die von Protesten und Aufständen gegen Rassismus und Polizeigewalt und von dem unbeugsamen Spirit der Black British Culture geprägt ist. Heute lässt sich eine neue Generation von Jimmys Einsatz für seine Community inspirieren und entwickelt neue Formen des Engagements.

Um mehr über die Bedeutung von Brixton für die Geschichte der Black Culture in Großbritannien und über Michael Jordans Besuch zu erfahren, sieh dir den Film an.