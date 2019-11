Ekin Bernay AF-1

Ekin hat auch mit Flüchtlingskindern überall in der Türkei gearbeitet und Workshops mit dem International Medical Corps in Istanbul, Sakarya und Izmir durchgeführt. "Es ist in vielerlei Hinsicht förderlich und heilsam", erzählt Ekin. "Es vermittelt so viel Einblick in den physischen, emotionalen und psychischen Zustand eines Menschen und zeigt seine konkreten, aktuellen Bedürfnisse."

Der direkte, sichtbare Beziehungsaufbau ist für Ekin einer der größten positiven Aspekte ihrer Arbeit. "Innerhalb der Gruppenarbeit gibt es so viele Momente der Akzeptanz, der gegenseitigen Unterstützung und Verletzlichkeit. Das Zusammensein mit anderen Menschen erhält eine immens tiefe Bedeutung – und in einer Gesellschaft, in der man schnell in die Isolation gerät, bedeuten diese gelebten Erfahrungen mit anderen sehr viel."

So ist es ganz selbstverständlich, dass Ekin Tanz und Bewegung als verbindende Kraft sieht, die all diese Vielfältigkeit vereint – auch in Bezug auf ihre eigenen persönlichen Beziehungen. Ekin tanzt fortwährend mit ihren Freunden und den kreativen Menschen, mit denen sie zusammenlebt. Sie bilden das Herzstück ihrer Performance-Gruppe, und das Tanzen bringt sie einander näher. "Die Momente, in denen wir nur als tanzende Körper existieren, uns gegenseitig verstehen, uns einerseits Raum geben, aber ihn auch miteinander teilen und uns im gleichen Takt bewegen – diese Momente sind einfach magisch", so Ekin.

Neben ihrer klinischen Arbeit arbeitet sie nach wie vor an Soloprojekten, sowohl als kommerzielle Choreografin oder Beraterin als auch freischaffend in Workshops oder als Performancekünstlerin. Ekin betont, dass auch die kommerzielle Arbeit heilende Eigenschaften hat, aber dass sie insbesondere ihre Performancekunst als persönliches Mittel ansieht, um das Leben zu verarbeiten und im Gleichgewicht zu halten. "Das ist meine Therapie", sagt sie. "Sie heilt mich."