Nachdem du die richtige Kleidung und passenden Schuhe gefunden hast, kannst du dich nun auf deine Ausrüstung konzentrieren. Die USATF-zertifizierte Trainerin Amie Dworecki von Running with Life empfiehlt folgende Ausrüstung:

Fahradhelm: Erstaunlicherweise wird der Helm bei den Vorbereitungen oft vergessen, erklärt Amie Dworecki. Das ist ein großes Problem, denn Helme sind bei Wettkämpfen vorgeschrieben. Wenn am Wettkampftag also nicht zufällig ein Geschäft in der Nähe ist, das Helme verkauft, riskierst du schon vor Beginn disqualifiziert zu werden.

Erstaunlicherweise wird der Helm bei den Vorbereitungen oft vergessen, erklärt Amie Dworecki. Das ist ein großes Problem, denn Helme sind bei Wettkämpfen vorgeschrieben. Wenn am Wettkampftag also nicht zufällig ein Geschäft in der Nähe ist, das Helme verkauft, riskierst du schon vor Beginn disqualifiziert zu werden. Werkzeug für Reifenwechsel: Es ist nicht nur wichtig, das notwendige Werkzeug zur Hand zu haben, sondern auch zu wissen, wie man es effizient einsetzt, betont Dworecki. Sie empfiehlt, vor dem Wettkampf ein paar Mal zu üben, wie man einen Reifen flickt oder wechselt.

Es ist nicht nur wichtig, das notwendige Werkzeug zur Hand zu haben, sondern auch zu wissen, wie man es effizient einsetzt, betont Dworecki. Sie empfiehlt, vor dem Wettkampf ein paar Mal zu üben, wie man einen Reifen flickt oder wechselt. Wasserdichte Tasche mit wichtigen Dokumenten: Dazu gehören Wettkampfinformationen, Ausweis und Notfallkontakte.

Dazu gehören Wettkampfinformationen, Ausweis und Notfallkontakte. Sonnenbrille: Selbst wenn du sie beim Laufen nicht trägst, beim Radfahren wirst du sie brauchen, sagt Dworecki. "Eine Sonnenbrille sorgt nicht nur dafür, dass du nicht geblendet wirst, sondern hält auch Schmutz ab. Du kannst sie ganz einfach in deinen Helm legen, damit du nicht vergisst, sie zur richtigen Zeit aufzusetzen", so Dworecki.

Selbst wenn du sie beim Laufen nicht trägst, beim Radfahren wirst du sie brauchen, sagt Dworecki. "Eine Sonnenbrille sorgt nicht nur dafür, dass du nicht geblendet wirst, sondern hält auch Schmutz ab. Du kannst sie ganz einfach in deinen Helm legen, damit du nicht vergisst, sie zur richtigen Zeit aufzusetzen", so Dworecki. Schwimmbrille und Badekappe: Beide sind optional. Eine Badekappe sorgt jedoch für eine bessere Aerodynamik im Wasser und eine Schwimmbrille verbessert die Sicht, was besonders hilfreich ist, wenn mehrere Schwimmer:innen im Wasser sind. "Je nach Wettkampf kann es sich wie in einer Waschmaschine anfühlen", so Miller. "Wenn du alleine schwimmst, kommst du vielleicht gut ohne Schwimmbrille zurecht, aber wenn um dich herum viele Menschen schwimmen und vor allem wenn es draußen sonnig ist, solltest du nicht auf eine Schwimmbrille verzichten."

Beide sind optional. Eine Badekappe sorgt jedoch für eine bessere Aerodynamik im Wasser und eine Schwimmbrille verbessert die Sicht, was besonders hilfreich ist, wenn mehrere Schwimmer:innen im Wasser sind. "Je nach Wettkampf kann es sich wie in einer Waschmaschine anfühlen", so Miller. "Wenn du alleine schwimmst, kommst du vielleicht gut ohne Schwimmbrille zurecht, aber wenn um dich herum viele Menschen schwimmen und vor allem wenn es draußen sonnig ist, solltest du nicht auf eine Schwimmbrille verzichten." Handtuch: Wenn es warm genug ist, kannst du dich nach dem Schwimmen einfach an der Luft trocknen lassen. Bei kühleren Temperaturen solltest du dir jedoch ein Handtuch am Übergangspunkt bereitlegen, damit du nicht komplett ausgekühlt in die nächste Disziplin startest.

Wenn es warm genug ist, kannst du dich nach dem Schwimmen einfach an der Luft trocknen lassen. Bei kühleren Temperaturen solltest du dir jedoch ein Handtuch am Übergangspunkt bereitlegen, damit du nicht komplett ausgekühlt in die nächste Disziplin startest. Scheuerschutzcreme oder -spray: Indem du besonders gefährdete Stellen damit benetzt, kannst du Wundscheuern vermeiden. Auch wenn du während des Trainings darauf verzichtet hast und dir deshalb denkst, dass es auch am Wettkampftag ohne geht, solltest du laut Dworecki dennoch darüber nachdenken. Du vermeidest damit eventuell Irritationen und Schmerzen.

Indem du besonders gefährdete Stellen damit benetzt, kannst du Wundscheuern vermeiden. Auch wenn du während des Trainings darauf verzichtet hast und dir deshalb denkst, dass es auch am Wettkampftag ohne geht, solltest du laut Dworecki dennoch darüber nachdenken. Du vermeidest damit eventuell Irritationen und Schmerzen. Flüssigkeits- und Energiezufuhr während des Wettkampfs: Selbst bei einem Ironman, bei dem es zahlreiche Wasserstationen gibt, nehmen viele erfahrene Läufer:innen einen Trinkrucksack und Kohlenhydratlieferanten wie Energy-Gels mit.

Selbst bei einem Ironman, bei dem es zahlreiche Wasserstationen gibt, nehmen viele erfahrene Läufer:innen einen Trinkrucksack und Kohlenhydratlieferanten wie Energy-Gels mit. Triathlontasche: Diese Tasche checkst du bei der Gepäckkontrolle ein. Sie sollte deine gesamte Ausrüstung enthalten, einschließlich der Dinge, die du nach dem Wettkampf benötigst. Dazu gehören ein zusätzliches Paar Socken, Sonnenschutzmittel, ein Kühlpack, trockene Schuhe bzw. Sandalen und Lippenbalsam. Abgesehen davon empfiehlt es sich, für den Notfall Ersatzausrüstung einzupacken. Leg also eine Ersatz-Schwimmkappe und -Schwimmbrille, eine zweite Sonnenbrille oder einen zweiten Schwimmanzug in deine Tasche.

Doch das Wichtigste? Trainiere, wenn möglich, mit der Ausrüstung, die du am Wettkampftag verwenden willst, empfiehlt Miller. Der Wettkampftag bringt laut Miller immer Überraschungen mit sich, wie z. B. mehr Schwimmer:innen um dich herum als erwartet oder ein Problem mit deinem Bike, das dich ein paar Minuten kostet. Je mehr dein Training dem echten Wettkampf ähnelt – besonders in Bezug auf die Übergänge zwischen den einzelnen Disziplinen –, desto besser bist du vorbereitet, wenn du an der Startlinie stehst.