So kannst du laut Expert:innen mit Klimmzügen anfangen

Klimmzüge gehören zu den anspruchsvollsten, aber auch effektivsten Bodyweight-Übungen. Dabei werden verschiedene Muskelgruppen im Oberkörper und Bauch beansprucht. Diese Übung gilt als Königsdisziplin für Fitness, aber Expert:innen sind auch übereinstimmend der Meinung, dass dieses Krafttraining nicht ganz einfach ist.

"Bei Klimmzügen ziehst du deinen Körper gegen die Schwerkraft komplett senkrecht nach oben. Das ist nicht gerade leicht”, sagt Nike Fitnesstrainerin und Gesundheitsberaterin Alex Piccirilli.

Dieses Bodyweight-Training ist zwar anspruchsvoll, aber es gibt viele Möglichkeiten, es zu lernen. Um deine Klimmzüge zu verbessern, musst du unbedingt wissen, welche Muskeln für den Erfolg des Trainings entscheidend sind.